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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
13:10  28 марта 2018 2

В зауральских лесах расплодились волки. «Даже страшно от такой цифры»

За сезон охотники добыли 41 волкафото: qrim.ru

В лесах Курганской области развелись волки. С декабря 2017 года по 15 марта 2018 года в охотничьих угодьях поймали 41 волка, что в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне (было добыто 10 волков), сообщили в департаменте природных ресурсов.

Отстрел волков производится в рамках спортивной и любительской охоты, а также регулирования численности данного вида при участии государственных инспекторов управления по охране и использованию животного мира. В основном были отстрелены взрослые особи. Облаву на них обычно организуют с использованием флажков.

Оперативно получить комментарий специалистов департамента не удалось. Президент регионального благотворительного фонда по охране диких животных Петр Федотов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что «идет всплеск» численности хищников в лесах. «Причины две: не стало специалистов по классической охоте на волка с флажками и перестали поощрять охотников, которые ведут борьбу с хищниками. Ранее за добычу волка выдавали лицензии на отстрел других охотничьих животных. Численность волка действительно большая, даже страшно от такой цифры (140 особей). Весной их будет еще больше, волков скоро будет больше, чем лосей», — отметил Федотов.

Анна Бояркина
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