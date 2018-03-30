В Кургане бывший таможенник зарезал спящую жену и послал фото теще

Курганский суд приговорил к девяти годам строгого режима курганца, который зарезал собственную жену, а потом попытался покончить с собой. Подробности инцидента сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.
Мысль убить супругу пришла 47-летнему жителю Кургана в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года, после распития спиртного. Взяв на кухне нож, мужчина отправился в спальню, где нанес удар ножом в грудь спящей жене. После совершенного убийства он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил снимок своей теще. Затем обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, однако прибывшие на место происшествия медики смогли спасти ему жизнь. Попытки доказать в суде, что во время убийства мужчина был невменяем из-за психического расстройства, не удались. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор в законную силу пока не вступил.