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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
10:27  30 марта 2018 0

В Кургане бывший таможенник зарезал спящую жену и послал фото теще

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, порез
Убийца пытался свести счеты с жизнью, но его спаслиФото: Pixabay

Курганский суд приговорил к девяти годам строгого режима курганца, который зарезал собственную жену, а потом попытался покончить с собой. Подробности инцидента сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.

Мысль убить супругу пришла 47-летнему жителю Кургана в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года, после распития спиртного. Взяв на кухне нож, мужчина отправился в спальню, где нанес удар ножом в грудь спящей жене. После совершенного убийства он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил снимок своей теще. Затем обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, однако прибывшие на место происшествия медики смогли спасти ему жизнь. Попытки доказать в суде, что во время убийства мужчина был невменяем из-за психического расстройства, не удались. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор в законную силу пока не вступил.

Татьяна Жаткина
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