Владелец кафе «Ялта» Александр Мусиенко уверен, что мэрия Кургана не сможет добиться сноса остатков кафе в горсаду. Владелец скандального павильона рассказал «URA.RU», что подал новый иск в суд и написал заявление судебным приставам о приостановлении постановления о сносе.
Кафе, разрушенное наполовину в августе 2017 года, по-прежнему остается камнем преткновения для администрации города и его владельцев. Александр Мусиенко уверен, что мэрия должна заключить с ним договор на основании того, что его павильон был включен в городскую схему размещения нестационарных объектов, в ней обозначены легальные строения, не подлежащие сносу. «Эта схема была опубликована в конце мая 2017 года, представители администрации летом уверяли меня, что все разногласия решены, но уже через месяц передумали», — жалуется Мусиенко. Справедливости он готов добиваться в суде и намерен дойти до Верховного суда.
«Это первый прецедент у нас в городе», — отмечает Мусиенко. Он отмечает, что решения суда ждут и другие предприниматели, у которых сложились спорные отношения с мэрией.