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Главные новости Курганской области
10:39  03 апреля 2018 0

Курганская мэрия не сможет снести полуразрушенное кафе в горсаду. ФОТО

Проблемные объекты города. Курган, развалины, городской сад, кафе ялта, разрушенное здание
Полуразрушенное здание стоит в горсаду больше полугодаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владелец кафе «Ялта» Александр Мусиенко уверен, что мэрия Кургана не сможет добиться сноса остатков кафе в горсаду. Владелец скандального павильона рассказал «URA.RU», что подал новый иск в суд и написал заявление судебным приставам о приостановлении постановления о сносе.

Кафе, разрушенное наполовину в августе 2017 года, по-прежнему остается камнем преткновения для администрации города и его владельцев. Александр Мусиенко уверен, что мэрия должна заключить с ним договор на основании того, что его павильон был включен в городскую схему размещения нестационарных объектов, в ней обозначены легальные строения, не подлежащие сносу. «Эта схема была опубликована в конце мая 2017 года, представители администрации летом уверяли меня, что все разногласия решены, но уже через месяц передумали», — жалуется Мусиенко. Справедливости он готов добиваться в суде и намерен дойти до Верховного суда.

Разное. Курган, кафе ялта, снег, зима, городской сад, природа, иней на деревьях
Снести кафе у мэрии, похоже, не получится
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это первый прецедент у нас в городе», — отмечает Мусиенко. Он отмечает, что решения суда ждут и другие предприниматели, у которых сложились спорные отношения с мэрией.

Татьяна Жаткина
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