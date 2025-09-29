Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств

Денису Аллаярову продлили арест в СИЗО на месяц

Следствие так и не предоставило доказательств тех обвинений, которые выдвигаются против Аллаярова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова преследуют за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил жесткую меру пресечения главе свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову — его оставили в СИЗО до 28 октября. С момента прошлого продления ареста в деле Дениса появились новые данные. Денису предъявили новое обвинение — сумма «взятки» родному дяде, бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову, как утверждает следствие, выросла с 20 до 120 тысяч рублей. На самом же деле эти деньги были переводом маме и бабушке. Мама Дениса — Наталья — предполагала, что у следствия может быть некая договоренность с Карповым о том, что, оговорив племянника, он сможет улучшить свое положение. Редакция URA.RU также уверена в невиновности Дениса. «Продлить срок содержания под стражей до 28 октября», — постановил судья. «Никаких фактов передачи денег нет, но следствие завершено. Я надеюсь, что во время судебного разбирательства мне удастся доказать свою невиновность. При этом странно, что человек, который, как мы установили, реально платил деньги Карпову, до сих пор на свободе. Но, чтобы он не переживал: его фамилия прозвучит еще не раз, и никакие выходы в отпуска, никакие лживые комментарии в СМИ его от этого не уберегут», — заявил Аллаяров после оглашения решения суда. Аллаярова задержали в начале июня. Тогда же в офисе информагентства и дома у ряда сотрудников прошли обыски. Денису бездоказательно вменяют дачу взятки родному дяде Андрею Карпову, который раньше был сотрудником полиции, взамен на информацию о ситуации с криминалом в регионе. При этом ни доказательств передачи денег, ни других подтверждений своих обвинений у следствия нет. Денис рассказывал, что в СИЗО на него пытались давить. К нему приходили люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ, и следователь по его делу. Они предложили ему отказаться от адвоката и оговорить коллег, в противном случае ему угрожали 10 годами лишения свободы. Журналист отказался от предложения. Расследование по делу было завершено в кратчайшие сроки — его провели за 2,5 месяца. При этом следствие отказалось допрашивать свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова. Денис назвал это нарушением своего права на защиту, в связи с чем обратился с просьбой возобновить расследование к областному прокурору Борису Крылову, чтобы тот соответствующим образом отреагировал на нарушение следствием Уголовного-процессуального кодекса РФ. В жалобе говорилось, что предварительное следствие шло с грубейшими нарушениями, а, его главная цель — оказать давление на журналиста, чтобы тот оговорил третьих лиц. О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил. В то же время адвокаты Дениса выяснили, что определенные журналисты все же отправляли регулярные переводы на банковские карты матери и жены Карпова — одинаковые суммы в семь тысяч рублей. Однако этими журналистами были сотрудники не URA.RU, а другого известного екатеринбургского СМИ — отправителем выступал редактор раздела «Криминал» и вместе с тем бывший работник пресс-службы свердловского ГУВД. Следствие отказывалось принимать эти данные к сведению.

