Ждем вспышки на Солнце: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября

Начало октября оказалось непростым для метеозависимых людей. 1 октября Землю накрыла пятибалльная магнитная буря. 2 числа уровень магнитосферы слегка снизился, однако ученые предполагают, что возможны сильные вспышки на Солнце. О том, ждать ли магнитных бурь 3 октября — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь 3 октября 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 3 октября будет значительнее спокойнее предыдущих дней. Геомагнитная обстановка будет варьироваться от «спокойной» до «возбужденной». Это значит, что влияние магнитных бурь на метеозависимых людей значительно снизится.
Так, с 4:00 до 10:00 утра магнитосфера достигнет 4 баллов по Кр-индексу. Это «оранжевый» уровень геомагнитной активности, который незначительно влияет на организм человека. С 10:00 до 18:00 уровень будет варьироваться от 3 до 3,5 балла. Остальное время до полуночи уровень магнитосферы будет держаться на уровне 4 баллов по Кр-индексу. В целом вероятность возникновения магнитных бурь 3 октября — 41%.
Вспышки на солнце 3 октября
При этом прогноз специалистов Лаборатории солнечной астрономии на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. «Несмотря на возможность снижения бури до „желтого“ уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации», — сообщили в Лаборатории. Там уточнили, что прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса.
Прогноз магнитных бурь на октябрь 2025
По данным ученых, в остальные дни октября не прогнозируется сильных магнитных бурь. С 3 по 5 октября магнитосфера еще будет возбужденная и продержится на уровне 4 баллов по Кр-индексу. Однако с 7 по 11 октября геомагнитная обстановка успокоится и будет варьироваться от двух до трех баллов. Особенно спокойной станет вторая половина месяца — уровень будет колебаться от двух до трех баллов. Лишь 26 октября уровень магнитосферы поднимется до 4 уровня.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — периоды усиленной геомагнитной активности. Они возникают вследствие солнечных вспышек и сопровождаются нарушениями в магнитном поле Земли. Для оценки интенсивности подобных событий используется шкала KP, диапазон которой простирается от 0 (полное отсутствие возмущений), до 9 (мощная буря). Специалисты классифицируют уровни следующим образом:
- Зеленый (0–3 балла): спокойно, влияние на здоровье минимальное;
- Оранжевый (4 балла): повышенная активность, возможны слабость, раздражительность;
- Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.
Наиболее чувствительны к магнитным бурям люди старше 50 лет, а также те, кто страдают сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Однако в периоды магнитных возмущений даже у молодых людей могут наблюдаться головные боли, скачки артериального давления, ощущение усталости и повышенная раздражительность.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
В интервью URA.RU невролог Юлия Каракулова сообщила, что примерно треть населения испытывает влияние магнитных бурь. По словам специалиста, подобная реакция организма связана с изменениями в микроциркуляции крови и функционированием нервной системы. Она отметила, что колебания окружающей среды могут вызывать повышение артериального давления, чувство тревожности, слабость, головокружение, а также боли в области головы и сердца.
В этот период возможно обострение хронических заболеваний. Причем некоторые люди способны заранее почувствовать приближение магнитных бурь. У них начинают болеть суставы или места ранее перенесенных травм.
Юлия Каракулова рекомендует в это время ограничить физические нагрузки, снизить объем поступающей информации и уделять особое внимание полноценному сну. В летний период следует увеличить потребление жидкости и использовать контрастный душ. Зимой желательно уменьшить количество выпиваемой воды и употребление соли в ежедневном рационе.
