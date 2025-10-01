Трамваи и автобусы в России станут круглосуточными

Общественный транспорт в России будет перевозить пассажиров круглосуточно. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Цифровая транспортация 2025» 1 октября отметил важность внедрения в сферу перевозок цифровых решений, включая беспилотные технологии. Когда трамваи и автобусы будут выходить на маршруты без водителей, перевозчики перестанут испытывать кадровый голод, объяснил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Павел Зюзин.
«Это очень хорошая возможность обсудить актуальные тенденции и темы, включая и беспилотные технологии, и искусственный интеллект, и многое другое. А главное, обменяться опытом и лучшими практиками», — отметил Мишустин, приветствуя участников форума.
От того, насколько эффективно внедряются передовые решения и инструменты, зависят устойчивое развитие транспортного сектора, оптимизация логистических цепочек и снижение издержек, подчеркнул премьер. В условиях нарастающих внешних ограничений важно добиться независимости от иностранных разработок, ускорить переход на собственные цифровые платформы и сервисы, что поможет повысить безопасность и укрепить технологический суверенитет, добавил глава правительства.
«К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил президент. Это должны быть конкурентоспособные продукты, которые не уступают зарубежным аналогам, для чего нашей IT-индустрии созданы все необходимые условия», — сказал Мишустин.
Цифровизация в будущем должна качественно изменить работу общественного транспорта в России, комментирует Павел Зюзин. Ключевую роль в этом будут играть беспилотные технологии. В первую очередь они решат проблему острой нехватки водителей.
«Предприятия общественного транспорта постоянно испытывают кадровый голод. По условиям труда, особенно в регионах, они серьезно проигрывают офисной работе и даже ритейлу, поэтому водителей всегда не хватает.
Переход на беспилотные технологии решит эту проблему и обеспечит пассажирам качественный сервис вне зависимости от кадровой ситуации. Ближе к середине века благодаря им общественный транспорт станет круглосуточным», — полагает эксперт.
В первую очередь беспилотным должен стать рельсовый транспорт — трамваи и метро, добавил Зюзин. В Москве вагоны без водителей уже начали перевозить пассажиров. Однако для перехода на новые технологии по всей России предстоит много работы. Во-первых, нужно иметь большие данные о пассажирском трафике, чтобы планировать график движения таких вагонов. Во-вторых, трамвайная инфраструктура во многих городах оставляет желать лучшего. Сети изношены и требуют замены. Кроме того, часто в центры городов трамвайные линии не ведут, и доля рельсового транспорта в пассажирских перевозках низкая.
«Если говорить о беспилотных автобусах, то здесь сложностей еще больше. Нужна качественная картография с постоянным обновлением данных, чтобы автобус ехал именно там, где должен», — объяснил собеседник URA.RU.
