01 октября 2025

Первый человек в истории достиг состояния в 500 млрд долларов

Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием 500 млрд долларов
Первым в истории человеком, который достиг состояния в 500 миллиардов долларов, стал американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает интернет-сервис американского делового журнала.

«Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов. Рекордный показатель был достигнут в 22:30 по московскому времени», — сообщается на сайте Forbes Real-Time Billionaires. 

По результатам сегодняшней торговой сессии акции компании Tesla продемонстрировали рост примерно на 4%, что привело к увеличению личного капитала Илона Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов. С момента объявления Маском в апреле о своем уходе с должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) с целью сосредоточиться на работе в Tesla, стоимость акций автопроизводителя практически удвоилась. Позже значение индекса Forbes претерпело незначительные колебания. Состояние Илона Маска в настоящее время оценивается в 499,5 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск уступил лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Ларри Эллисону, основателю корпорации Oracle, чье состояние тогда достигло 393 миллиардов долларов. Это произошло на фоне роста акций Oracle и одновременного падения стоимости активов компаний Маска.

