Производитель «Кириешек», миллиардер и потенциальный экстремист: Штенгелова заподозрили в спонсорстве ВСУ

Предприниматель Штенгелов отправил ВСУ 21 миллиард рублей
Штенгелов более 10 лет живет в Австралии
Штенгелов более 10 лет живет в Австралии

Предприниматель Денис Штенгелов, владелец компании, которая производит сухарики «Кириешки» мог спонсировать ВСУ. По информации, он мог вывести за границу 21 миллиард рублей. Также Генеральная прокуратура РФ ранее подала в Тверской районный суд Москвы иск о признании экстремистским движением компанию Штенгелова. Подробности дела предпринимателей — в материале URA.RU.

Российский бизнесмен, покинувший страну

Также Денис Штенгелов являлся совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня»
Также Денис Штенгелов являлся совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня»
Фото:

Денис и его отец Николай Штенгеловы являются гражданами Украины, которые покинули РФ более 10 лет назад. Младший, родившийся в деревне Губино в Томской области, уже более 15 лет проживает в Австралии. Когда он получил гражданство Украины — неизвестно. Об этом сообщили в «Газете.ru».

Согласно информации издания Forbes, предпринимателю принадлежит 78,8% акций уставного капитала компании «Кондитерус Ком». Помимо этого, он является владельцем сети супермаркетов «Ярче!» и футбольного клуба КВД из Томска, который выступает во второй лиге. В 2023 году телеграм-канал оценил состояние Штенгелова младшего в 1,3 миллиарда долларов.

Также Денис Штенгелов ранее являлся совладельцем кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня». Сообщается, что после пожара в 2018 году он перевел в бюджет области 192 миллиона рублей для выплат родственникам погибших в происшествии.

Угроза безопасности России

Генеральная прокуратура РФ запросила суд признать экстремистским объединения отца и сына Штенгеловых. Кроме того, ведомство хочет обратить в доход государства все акции.

«Обратить в доход Российской Федерации 100% обыкновенных именных бездокументарных акций АО „Кондитерус Ком“», — указано в требованиях прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в иске указано, что Штенгеловы, проживающие за границей, представляют угрозу безопасности РФ. Отмечается, что их деятельность имеет связь с военными формированиями на Украине.

Спонсирование ВСУ

Отмечается, что Денис Штенгелов мог вывести более 21 миллиарда рублей, которые были направлены на поддержку ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.

Одно из дочерних предприятий КДВ, а именно компания «Юниснек Продакшн», оказалось в центре внимания правоохранительных органов. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и продолжающийся вооруженный конфликт, компания продолжает осуществлять деятельность на территории Украины.

Кроме того, сообщается, что Николай Штенгелов, отец Дениса, ранее владел двумя значительными аграрными компаниями в Украине. За оказанную поддержку украинским военным, принимавшим участие в конфликте в Донбассе до начала специальной военной операции, он неоднократно был отмечен благодарственными письмами со стороны ВСУ.

