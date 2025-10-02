Охота в России резко подорожает

Сборы за добычу охотничьих ресурсов в России значительно вырастут с 1 января 2026 года после одобрения правительственной комиссией по законопроектной деятельности предложения Минприроды РФ. Новые ставки затронут только физических лиц, тогда как организации и индивидуальные предприниматели будут освобождены от уплаты.
«Сборы за добычу охотничьих ресурсов — животных и птиц, на которых можно охотиться, — вырастут», — передают «Ведомости» со ссылкой на источники. Согласно проекту, некоторые сборы увеличатся более чем в пять раз. Например, за добычу благородного оленя или лося ставка вырастет с 1,5 тыс. рублей до 7,8 тыс. рублей, за овцебыка — с 15 тыс. до 78 тыс. рублей. При этом стоимость отстрела сайгака снизится с 3 тыс. до 1,56 тыс. рублей. Госпошлина за получение разрешения на охоту увеличится с 650 до 1,3 тыс. рублей.
Эксперты отмечают, что повышение ставок существенно ударит по небогатым слоям населения, особенно жителям сельских и отдаленных районов, для которых охота является частью традиционного уклада. Увеличение стоимости может спровоцировать рост браконьерства, так как легальная охота станет менее доступной.
Законопроект «О внесении поправок» в части 1 и 2 статьи 13 Налогового кодекса РФ уже прошел первое чтение в Госдуме 4 марта 2022 года. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что право на охоту предоставляется гражданам, обладающим охотничьим билетом установленного образца. С 1 сентября текущего года требования к его получению были значительно ужесточены. Кроме того, необходимо иметь соответствующее оружие, а также лицензию (разрешение) на добычу определенных видов дичи. Дополнительно требуется приобрести отдельную лицензию на добычу конкретного животного, которую многие по привычке продолжают называть путевкой.
