Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного

Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

21 мая 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский заявил, что экс-командующий ни в чем не виноват Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. URA.RU расскажет, что известно о военном — в материале. «Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве», — сообщили правоохранительные органы в беседе с ТАСС. Там отметили, что ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский заявил в беседе с telegram-каналом Mash, что военный ни в чем не виноват. Он отметил, что ему не предъявили обвинение. Биография Попов, родившийся 30 января 1975 года в Волгоградской области, сначала хотел стать пограничником, но из-за распада Советского Союза пошел на службу в Сухопутные войска. Он окончил Военную академию Генерального штаба в 2015 году и занял различные командные должности в российской армии. Попов также стал одним из самых амбициозных командиров, действующих в Сухопутных войсках. В мае 2018 года он стал начальником штаба 22-го армейского корпуса в Крыму. В мае 2022 года Попов был назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В июне 2022 года он командовал российскими войсками в районе Балаклеи. В марте 2023 года Попов был повышен до звания генерал-майора. Затем его назначили командующим 58-й общевойсковой армией, ответственной за запорожское направление. Скандальное заявление Попова Летом 2023 года Попов сообщил о своем отстранении от службы после представления доклада об осложнениях в ВС России. Обращение командира опубликовал глава комитета Госдумы по обороне и экс-заместитель командующего Андрей Гурулев. «Меня отстранили от должности. <…> Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», — заявил Попов. Попов также сказал, что до отстранения он доложил о проблемах в армии РФ, связанных с «обеспечением и боевой работой». По его словам, после доклада «старшие начальники» подготовили приказ об его отстранении от должности от лица министра обороны. Дискуссия об отстранении Попова Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказал свою поддержку Попову. «То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — сообщил он. Он подчеркнул, что доклад генерала Попова был конфиденциальным и находился в закрытом чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Турчак также отметил, что уход Попова с должности был чистым по отношению к его совести. Он подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики. Проблемы, о которых высказался Попов, включая отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО и станций артиллерийской разведки, будут рассматриваться и решаться. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. »«Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных», — отметил он. Картаполов сообщил также, что Попов должен оставаться в армии, так как он является многообещающим генералом с перспективным будущим. В отношении общего положения в армии, он подчеркнул, что ВС РФ выполняют свои боевые задачи, сдерживая атаку противника и продвигаясь вперед по многим направлениям. В комитете Госдумы по обороне не рассматривался вопрос об исключении депутата Гурулева за опубликование аудиобращения Попова. Об этом сообщил член комитета Виктор Заварзин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. URA.RU расскажет, что известно о военном — в материале. «Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве», — сообщили правоохранительные органы в беседе с ТАСС. Там отметили, что ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский заявил в беседе с telegram-каналом Mash, что военный ни в чем не виноват. Он отметил, что ему не предъявили обвинение. Попов, родившийся 30 января 1975 года в Волгоградской области, сначала хотел стать пограничником, но из-за распада Советского Союза пошел на службу в Сухопутные войска. Он окончил Военную академию Генерального штаба в 2015 году и занял различные командные должности в российской армии. Попов также стал одним из самых амбициозных командиров, действующих в Сухопутных войсках. В мае 2018 года он стал начальником штаба 22-го армейского корпуса в Крыму. В мае 2022 года Попов был назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В июне 2022 года он командовал российскими войсками в районе Балаклеи. В марте 2023 года Попов был повышен до звания генерал-майора. Затем его назначили командующим 58-й общевойсковой армией, ответственной за запорожское направление. Летом 2023 года Попов сообщил о своем отстранении от службы после представления доклада об осложнениях в ВС России. Обращение командира опубликовал глава комитета Госдумы по обороне и экс-заместитель командующего Андрей Гурулев. Попов также сказал, что до отстранения он доложил о проблемах в армии РФ, связанных с «обеспечением и боевой работой». По его словам, после доклада «старшие начальники» подготовили приказ об его отстранении от должности от лица министра обороны. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказал свою поддержку Попову. «То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — сообщил он. Он подчеркнул, что доклад генерала Попова был конфиденциальным и находился в закрытом чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Турчак также отметил, что уход Попова с должности был чистым по отношению к его совести. Он подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики. Проблемы, о которых высказался Попов, включая отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО и станций артиллерийской разведки, будут рассматриваться и решаться. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. »«Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных», — отметил он. Картаполов сообщил также, что Попов должен оставаться в армии, так как он является многообещающим генералом с перспективным будущим. В отношении общего положения в армии, он подчеркнул, что ВС РФ выполняют свои боевые задачи, сдерживая атаку противника и продвигаясь вперед по многим направлениям. В комитете Госдумы по обороне не рассматривался вопрос об исключении депутата Гурулева за опубликование аудиобращения Попова. Об этом сообщил член комитета Виктор Заварзин.