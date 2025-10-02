Кто получит новую семейную льготу в 2026 году

С 2026 года в России вступят в силу новые меры поддержки для семей с двумя и более детьми, которые предусматривают и налоговые вычеты, и ежегодные выплаты. По мнению авторов закона, это должно стать ощутимой поддержкой для миллионов семей по всей стране: снизить финансовую нагрузку на родителей и позволить направить дополнительные средства на образование, отдых и развитие детей. При этом части семей будет отказано в получении такого вида помощи. Конкретные цифры и условия получения льгот — в материале URA.RU.
Кому положены выплаты и льготы
Родители смогут воспользоваться вычетами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также получить ежегодную семейную выплату. Право на получение выплат и налоговых вычетов получат работающие россияне — налоговые резиденты РФ, у которых есть два или более детей.
Согласно предложенным изменениям, главное условие — уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности. Если россиянин захочет получить выплату, он должен начать выплачивать такой налог в том году, что предшествует году обращения за выплатой.
Правила расчета доходов
Правительство РФ будет определять порядок и условия начисления выплат. В частности, будет утвержден перечень доходов, учитываемых при расчете среднедушевого заработка семьи, а также перечень видов доходов, принимаемых во внимание для расчета исчисленного НДФЛ.
Кроме того, будет разработан список движимого и недвижимого имущества, которое влияет на право получения выплаты. Также будет определен перечень необходимых документов и сведений, которые нужно предоставить. Прием заявлений начнется с 2026 года.
Системная поддержка для родителей
В данном случае речь идет о продуманном механизме поддержки семей, а не о разовой мере, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с «Парламентской газетой». По его словам, закон разрабатывался с учетом интересов тех, кто работает и воспитывает детей, и направлен на возвращение части уплаченных налогов. «Мы долго работали над этим законом, чтобы поддержать именно тех, кто трудится и воспитывает будущее нашей страны», — подчеркнул депутат.
Как работает возврат налога
По новым правилам семьи с двумя и более детьми смогут вернуть разницу между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и льготной ставкой 6%. Это означает, что часть уплаченного налога будет возвращаться напрямую на счет семьи. Например, мать-одиночка с двумя детьми и зарплатой 45 тысяч рублей сможет ежегодно получать обратно 37 800 рублей. Далее эти деньги она сможет потратить по-своему усмотрению, например, на отдых, образование или новые возможности.
Как получить льготы
Одним из ключевых критериев станет уровень среднедушевого дохода семьи: он не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе проживания. Такой подход, по словам Никиты Чаплина, позволит поддержать именно те семьи, которые ощущают наибольшую финансовую нагрузку при совмещении воспитания детей с работой.
Процедура получения выплаты будет максимально упрощена и цифровизирована. После уплаты налогов достаточно будет подать заявление через «Госуслуги» или в Социальный фонд России, после чего произойдет перерасчет и возврат средств. Это должно сделать процесс удобным и доступным для большинства семей.
Поддержка демографии и семейных ценностей
Инициатива направлена на укрепление демографической ситуации в стране и поддержку семейных ценностей. Как подчеркивают разработчики законопроекта, государство создает условия, при которых воспитание детей становится не только почетным, но и экономически выгодным. «Это инвестиция в стабильное будущее наших граждан и страны в целом», — сообщил депутат Чаплин.
Сколько семей смогут получить льготы по всей России
Ожидается, что новый вид поддержки смогут получить около четырех миллионов российских семей. Это значительная часть населения, для которой дополнительные выплаты станут серьезной поддержкой семейного бюджета.
Основания для отказа в выплате
Вместе с тем законопроект предусматривает и основания для отказа в назначении выплаты. Среди них:
- наличие задолженности по алиментам;
- отсутствие статуса налогового резидента России;
- предоставление недостоверных или неполных данных в заявлении;
- наличие в собственности двух и более жилых помещений, суммарная площадь которых превышает установленную норму;
- наличие двух и более садовых домов;
- наличие двух и более автотранспортных средств (или трех и более для многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом);
- недееспособность заявителя.
