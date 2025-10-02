Россию атаковали более 80 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшее число аппаратов перехвачено в Воронежской области — 38. Также атаки зафиксированы еще в нескольких регионах: 13 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской.
В результате падения обломков в Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности, был поврежден один частный дом, пишет RT. Были введены временные ограничения на полеты были введены в Саратове и Астрахани.
