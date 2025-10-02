Россию атаковали более 80 беспилотников ВСУ

Дроны ВСУ атаковали семь регионов России
Средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшее число аппаратов перехвачено в Воронежской области — 38. Также атаки зафиксированы еще в нескольких регионах: 13 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской.

В результате падения обломков в Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности, был поврежден один частный дом, пишет RT. Были введены временные ограничения на полеты были введены в Саратове и Астрахани.

