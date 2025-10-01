Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который вступит в силу 1 марта 2026 года. В перечень вошли более 20 моделей от шести российских брендов, среди которых Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Какие еще авто вошли в список и что за закон о локализации — в материале URA.RU.
Такси отечественного формата
В министерстве пояснили, что обновленный список подготовлен в рамках реализации нового закона, который регламентирует использование автомобилей отечественного производства для перевозки пассажиров. «Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — подчеркнули в сообщении ведомства.
В перечне значатся такие модели, как Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, УАЗ «Патриот» и «Хантер», Sollers SP7, Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, а также «Москвич-3», «Москвич-3е», «Москвич-6» и «Москвич-8».
Как уточнили в Минпромторге, данный перечень является предварительным и может быть дополнен по мере появления новых моделей на рынке. В ведомстве отмечают, что требования закона предусматривают высокий уровень локализации производства автомобилей для работы в такси — это должно способствовать развитию отечественного автопрома и снижению зависимости от иностранных поставщиков. В министерстве добавили, что ведется работа по взаимодействию с производителями для расширения ассортимента пригодных для такси машин.
Что за новый закон о локализации: как он скажется на такси в целом
С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон о локализации такси, который ужесточит требования к автомобилям, допущенным к работе в отрасли. Теперь попасть в региональные реестры такси смогут только те машины, которые соответствуют одному из двух критериев: набирают не менее 3200 баллов по уровню локализации (как при госзакупках) или произведены по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключенному с 2022 по 2025 год. Новые правила исключают из сферы большинство популярных иномарок, включая Hyundai, Kia и Volkswagen.
В министерстве промышленности пояснили, что такие меры должны стимулировать развитие отечественного автопрома и снизить зависимость рынка такси от иностранных брендов. При этом представители министерства отметили, что переход к новым требованиям будет проходить поэтапно, чтобы не ухудшить транспортную доступность в регионах.
Поэтапный переход
Для некоторых территорий предусмотрены отсрочки: Калининградская область и Сибирь получат переходный период до 1 марта 2028 года, а Дальний Восток — до 1 марта 2030 года. Это решение принято с учетом особенностей автомобильного рынка и логистики в этих регионах. В Минтрансе подчеркивают, что дополнительные годы позволят местным таксопаркам адаптироваться к новым стандартам и обеспечить стабильное функционирование транспортных услуг.
Не все согласны с нововведениями
Эксперты автоотрасли обращают внимание, что даже с учетом отсрочек ограничения могут серьезно повлиять на работу такси за пределами крупных городов. По их мнению, местные перевозчики зависят не только от наличия автомобилей отечественного производства, но и от возможностей их закупки и дальнейшего обслуживания. В ближайшее время цены на такси могут увеличиться в четыре раза из-за закона о локализации автомобилей, прогнозируют сами таксисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.