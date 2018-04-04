Комиссия по «Экспо-2025» после проверки Екатеринбурга отправится к Путину

18:25 04 апреля 2018 0

Президент встретит иностранцев в Кремле 5 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) после проверки Екатеринбурга на готовность принять выставку «Экспо-2025» встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается портал Kremlin.ru, глава государства примет делегацию 5 апреля.

Прием пройдет в Кремле сразу после того, как Владимир Путин проведет заседание Госсовета. Известно, что в Москве делегацию в этот день также должен встретить российский министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чтобы ответить на оставшиеся вопросы по заявке.

Комиссия МБВ 3—4 апреля знакомилась с заявочной книгой Екатеринбурга, а также совершила облет территории Верх-Исетского пуда, где планируется строительство «Экспо-города». В заседаниях с иностранными гостями участвовал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Екатеринбург второй раз пытается выиграть право на проведение международной выставки «Экспо». С уральским городом конкурируют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель будет назван по итогам тайного голосования в ноябре 2018 года.