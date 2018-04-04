{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
18:25  04 апреля 2018 0

Комиссия по «Экспо-2025» после проверки Екатеринбурга отправится к Путину

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Президент встретит иностранцев в Кремле 5 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
все новости сюжета

Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) после проверки Екатеринбурга на готовность принять выставку «Экспо-2025» встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается портал Kremlin.ru, глава государства примет делегацию 5 апреля.

Прием пройдет в Кремле сразу после того, как Владимир Путин проведет заседание Госсовета. Известно, что в Москве делегацию в этот день также должен встретить российский министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чтобы ответить на оставшиеся вопросы по заявке.

Комиссия МБВ 3—4 апреля знакомилась с заявочной книгой Екатеринбурга, а также совершила облет территории Верх-Исетского пуда, где планируется строительство «Экспо-города». В заседаниях с иностранными гостями участвовал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Екатеринбург второй раз пытается выиграть право на проведение международной выставки «Экспо». С уральским городом конкурируют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель будет назван по итогам тайного голосования в ноябре 2018 года.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров