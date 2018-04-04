Путин собирает в Кремле всех уральских губернаторов

14:58 04 апреля 2018 0

В заседании примут участие полпреды, губернаторы и руководители партий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские губернаторы 5 апреля примут участие в заседании Государственного совета РФ в Кремле. Распоряжение об организации мероприятия подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, в нем говорится, что темой заседания станут «приоритетные направления деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в РФ».

Ожидается, что в заседании примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Пермского края Максим Решетников, 5 апреля они будет в Москве. Отметим, что из-за отъезда Куйвашева в регионе отменили заседание правительства, намеченное на четверг.

Участвовать в Госсовете будет и тюменский губернатор Владимир Якушев, информацию об этом подтвердила его пресс-служба. Также заседание в Кремле посетят челябинский губернатор Борис Дубровский, курганский губернатор Алексей Кокорин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Ямала Дмитрий Кобылкин.

Отметим, Евгений Куйвашев и Дмитрий Кобылкин входят еще в президиум Госсовета. Раньше в их число входила и губернатор ХМАО Наталья Комарова, но в ноябре 2017-го она была ротирована из списка.

Напомним, 5 апреля в Москву также прилетает комиссия Международного бюро выставок, которая сейчас работает в Екатеринбурге и проверяет готовность города к «Экспо-2025». В столице иностранцев примет глава Минпромторга Денис Мантуров.