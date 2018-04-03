Дворкович указал на недостатки Екатеринбурга в борьбе за Экспо-2025

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович считает, что одна из основных проблем, которую стоит решить свердловским властям в ходе подготовки Екатеринбурга к Экспо-2025, — это развитие транспортной инфраструктуры. Об этом политик заявил журналистам на пресс-подходе в Ельцин Центре.
На вопрос журналиста «URA.RU», какие недостатки обязательно нужно устранить свердловским кураторам заявки, Дворкович указал, что необходимо будет сделать город доступным для тысяч посетителей выставок. Вице-премьер напомнил о том, что разрабатывается перспективный проект скоростной трассы между Екатеринбургом и Челябинском, которая сможет решить проблему.
Также Дворкович указал на проблемы медицины в Екатеринбурге и качество дорог. «Для нас главное, чтобы городская и региональная среда улучшались, все недостатки — это вызовы», — заметил политик.
Напомним, в Екатеринбург прибыла комиссия Международного выставочного бюро, которая проверяет готовность города принять Экспо-2025. Сегодня в Ельцин Центре иностранные эксперты знакомятся с заявочной книгой столицы Урала.