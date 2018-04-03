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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:24  03 апреля 2018 2

Дворкович указал на недостатки Екатеринбурга в борьбе за Экспо-2025

Медведев на ММК. Магнитогорск, дворкович аркадий
Дворкович считает, что Екатеринбургу не хватает доступностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович считает, что одна из основных проблем, которую стоит решить свердловским властям в ходе подготовки Екатеринбурга к Экспо-2025, — это развитие транспортной инфраструктуры. Об этом политик заявил журналистам на пресс-подходе в Ельцин Центре.

На вопрос журналиста «URA.RU», какие недостатки обязательно нужно устранить свердловским кураторам заявки, Дворкович указал, что необходимо будет сделать город доступным для тысяч посетителей выставок. Вице-премьер напомнил о том, что разрабатывается перспективный проект скоростной трассы между Екатеринбургом и Челябинском, которая сможет решить проблему.

Также Дворкович указал на проблемы медицины в Екатеринбурге и качество дорог. «Для нас главное, чтобы городская и региональная среда улучшались, все недостатки — это вызовы», — заметил политик.

Напомним, в Екатеринбург прибыла комиссия Международного выставочного бюро, которая проверяет готовность города принять Экспо-2025. Сегодня в Ельцин Центре иностранные эксперты знакомятся с заявочной книгой столицы Урала.

Сергей Дианов
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