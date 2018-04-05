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05 апреля 2018
22:10  05 апреля 2018 0

Россиянка умерла в муках после укола в больнице

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, капельница
Вместо физраствора девушке влили жидкость для сохранения анатомических препаратовФото: depositphotos.com © URA.RU

В московской больнице скончалась жительница Ульяновска Екатерина Федяева, которой после плановой операции в родном городе вместо физраствора ввели формалин. Более полумесяца врачи бились за ее жизнь.

15 марта девушку прооперировали в Центральной медсанчасти имени Егорова в Ульяновске. После того, как медицинский работник перепутал флаконы и дал на вливание смертельную жидкость, девушка сутки билась в конвульсиях и мучилась от боли, но медики не обращали на это внимание, пишет «Первый ульяновский портал» со ссылкой на слова матери покойной.

На следующий после операции день девушку забрали в реанимацию, а затем перевели в областную больницу. 19 марта смертельно отравленную Федяеву спецбортом доставили в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. 26 марта она вышла из комы, но из-за тяжелого состояния врачи вновь ввели ее в глубокий сон с помощью препаратов.

Сегодня, 5 апреля Екатерина Федяева скончалась, не приходя в сознание. Ей было 28 лет. Министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны, сообщает портал 73online.

Семен Гринберг
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