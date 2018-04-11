В магазине Кургана нетрезвый покупатель выплеснул йод в лицо продавцу. Неадекватный поступок мужчины зафиксировала камера наблюдения. Его уже ищет местная полиция. Неизвестный мужчина дважды заходил в магазин по улице Циолковского. Сначала он сделал ряд покупок, а потом трижды брызнул йодом женщине в лицо.
Сотрудница пострадавшей продавщицы рассказала порталу 45.ru, что мужчина был в нетрезвом состоянии, грубил и отдавал приказы. «В глаза не попал, а кожа горит! Больно прикоснуться, жжет от воды», — говорит сама потерпевшая. Она добавила, что перед тем, как облить ее йодом, мужчина извинился.
Заявление в полицию продавец уже подала. В пресс-службе МВД Кургана сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.