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Главные новости Курганской области
11:20  11 апреля 2018 0

В Зауралье неадекватный покупатель облил продавца йодом. «У нее лицо в ожогах!» ВИДЕО

Мужчину ищет полицияФото: скриншот из видео

В магазине Кургана нетрезвый покупатель выплеснул йод в лицо продавцу. Неадекватный поступок мужчины зафиксировала камера наблюдения. Его уже ищет местная полиция. Неизвестный мужчина дважды заходил в магазин по улице Циолковского. Сначала он сделал ряд покупок, а потом трижды брызнул йодом женщине в лицо.

Сотрудница пострадавшей продавщицы рассказала порталу 45.ru, что мужчина был в нетрезвом состоянии, грубил и отдавал приказы. «В глаза не попал, а кожа горит! Больно прикоснуться, жжет от воды», — говорит сама потерпевшая. Она добавила, что перед тем, как облить ее йодом, мужчина извинился.

Заявление в полицию продавец уже подала. В пресс-службе МВД Кургана сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Павел Маркуш
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