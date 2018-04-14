Умер легендарный режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

13:11 14 апреля 2018 0

О смерти режиссера сообщила супруга Фото: Wikimedia Commons

Двукратный лауреат премии «Оскар», режиссер и сценарист Милош Форман умер в возрасте 86 лет в США. О смерти классика мирового кинематографа рассказала его супруга.

Форман скончался после непродолжительной болезни. «Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья», — цитирует супругу режиссера телеканал 360.

Режиссер получил главную кинопремию «Оскар» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей». Кроме того он известен зрителям по кинокартинам «Народ против Ларри Флинта», «Призраки Гойи» и «Человек на Луне».

Форман умер в США, куда он легально мигрировал из Чехословакии после событий 1968 года, сообщает агентство Nation News.