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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:33  20 апреля 2018 0

Хозяева решили усыпить кота, который доказал им свою преданность

Поселок Октябрьский: разрушения. Донецк, кот, домашние животные
Тоби, которого пристроили новым хозяевам, прошел 19 км, чтобы увидеть родной домФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская общественность возмущена поступком семьи, которая решила избавиться от своего домашнего питомца по имени Тоби. Кота сперва пристроили новым хозяевам, но когда Тоби снова появился на пороге родного дома в Северной Каролине, проделав многокилометровый путь, решили действовать наверняка.

Как сообщает Life, не прошло и месяца, как Тоби прошел 19 км, чтобы найти свою старую семью. Но, как оказалось, его возвращению там были не рады. На этот раз хозяева попросту сдали верного друга в приют, при этом посоветовав сотрудникам усыпить животное.

По счастью, те оказались не такими жестокими людьми, и подыскали для Тоби более сердечных хозяев. Как сообщается, сейчас кот уже обрел новый дом и пока не делает попыток еще раз продемонстрировать свою верность тем, кто этого не заслуживает.

«Тоби взяли в новую семью в пятницу, 13-го! Действительно его счастливый день, — приводит издание сообщение Службы спасения животных. — Он был брошен своей первой семьёй, и теперь у него есть постоянный дом».

Пользователи сети историей были крайне возмущены. Некоторые из зоозащитников даже потребовали расправы над бывшими котовладельцами: «Их самих надо усыпить!», написал один из комментаторов.

Виктор Жуков
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