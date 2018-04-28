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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
11:30  28 апреля 2018 0

Стало известно, какие улицы перекроют в Кургане 9 мая. СХЕМА

Празднование Дня Победы в Кургане, день победы, бмп на площади
9 мая по улицам Кургана вместо автобусов поедут танкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В центре Кургана на время празднования Дня Победы 9 мая закрывают центральные улицы. На некоторых движение будет ограничено частично, по другим нельзя будет проехать в течение всего дня.

Схема перекрытия улиц в Кургане 9 мая 2018 года

Так, с 8:00 до 24:00 будут перекрыты улицы Ленина (от Коли Мяготина до Карла Маркса) и Володарского (от Гоголя до Карла Маркса). Кроме того, с 8:00 до 10:00 автомобили не пустят на участок улицы Ленина — от Карла Маркса до Климова, с 8:00 до 9:30 — на промежуток Советской, между Комсомольской и Ленина.

В объезд центральных улиц 9 мая поедут 37 маршрутов общественного транспорта. Посмотреть схемы их движения можно на сайте транспортного управления администрации Кургана. Ранее «URA.RU» рассказало, как перекроют улицы в Кургане на Первомай.

Вера Чернышева
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