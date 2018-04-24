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Главные новости Курганской области
14:58  24 апреля 2018 0

В Кургане из-за митинга закрывают центр города

1 мая Курган, 1мая, колонна митингующих
Шествие внесет коррективы в маршруты автобусовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 1 мая для транспорта частично перекроют несколько улиц города. Это связано с праздничными шествием и митингом, которые пройдут в этот день, сообщили в администрации Кургана.

С 9 часов утра и до окончания прохождения колонн нельзя будет проехать:

— по улице Карла Маркса, от Пичугина до Ленина;

— по улице Ленина, от Карла Маркса до Пушкина;

— по улице Гоголя, от Красина до Ленина.

Кроме того, на время проведения митинга — с 9:00 до 11:30 1 мая — для автомобилей и общественного транспорта закроют улицу Гоголя на участке от Ленина до Володарского. Автобусы в это время будут двигаться в объезд.

Вера Чернышева
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