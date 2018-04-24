В Кургане из-за митинга закрывают центр города

Шествие внесет коррективы в маршруты автобусов
В Кургане 1 мая для транспорта частично перекроют несколько улиц города. Это связано с праздничными шествием и митингом, которые пройдут в этот день, сообщили в администрации Кургана.
С 9 часов утра и до окончания прохождения колонн нельзя будет проехать:
— по улице Карла Маркса, от Пичугина до Ленина;
— по улице Ленина, от Карла Маркса до Пушкина;
— по улице Гоголя, от Красина до Ленина.
Кроме того, на время проведения митинга — с 9:00 до 11:30 1 мая — для автомобилей и общественного транспорта закроют улицу Гоголя на участке от Ленина до Володарского. Автобусы в это время будут двигаться в объезд.