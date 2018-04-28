В Instagram появилась секретная функция

Руководство социальной сети Instagram приступило к тестированию новых функций. Одна из них представляет из себя режим «Игнорирования» других пользователей.
Обновление Instagram дало пользователям возможность воспользоваться новыми функциями — например, отправлять «эмодзи» в «историях», пишет портал Nation News. Сейчас на стадии тестирования также находится новый режим — «Игнорирование». Когда именно секретная возможность будет доступна всем пользователям, неизвестно. Она будет работать примерно по тому же принципу, как в сети Facebook, отмечает «Федеральное агентство новостей». Пользователь будет числиться в подписчиках, но не сможет просматривать фотографии человека, который нажал кнопку Mute и таким образом включил режим «Игнорирование».
Другим новшеством стал специальный календарь для «историй», который значительно упрощает просмотр фотографий для пользователя. Также появилась возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.