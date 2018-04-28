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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:14  28 апреля 2018 0

В Instagram появилась секретная функция

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, гаджет, инстаграм, instagram, приложение, социальная сеть
Пока новая функция проходит тестированиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство социальной сети Instagram приступило к тестированию новых функций. Одна из них представляет из себя режим «Игнорирования» других пользователей.

Обновление Instagram дало пользователям возможность воспользоваться новыми функциями — например, отправлять «эмодзи» в «историях», пишет портал Nation News. Сейчас на стадии тестирования также находится новый режим — «Игнорирование». Когда именно секретная возможность будет доступна всем пользователям, неизвестно. Она будет работать примерно по тому же принципу, как в сети Facebook, отмечает «Федеральное агентство новостей». Пользователь будет числиться в подписчиках, но не сможет просматривать фотографии человека, который нажал кнопку Mute и таким образом включил режим «Игнорирование».

Другим новшеством стал специальный календарь для «историй», который значительно упрощает просмотр фотографий для пользователя. Также появилась возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Дарья Корчак
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