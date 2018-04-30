Чернобыль назвали настоящим «раем на земле»

08:35 30 апреля 2018 0

По мнению ученого, в Чернобыле нужно опасаться уже не радиации Wikimedia

Уровень радиации в Чернобыле уже не такой, каким был раньше, заявил главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов в интервью «Радио ООН». По его мнению, сейчас там образовался «рай на земле».

Эксперт уверен, что опасность для туристов теперь представляет не облучение, а созданные благоприятные условия для живой природы из-за отсутствия людей. «Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера», — цитирует Балонова телеканал 360.

По словам ученого, чернобыльская зона «полна различных животных, расплодившихся удивительным образом». На состояние здоровья и способность к размножению животных нынешний уровень радиации в Чернобыльской зоне особого влияния не оказывает. Балонов добавил, что туда переселили даже лошадей Пржевальского.

Напомним, что Чернобыльская зона отчуждения стабильно притягивает туристов, сообщает агентство Nation News. В конце прошлого года юные туристы-экстремалы из Киева гуляли темной ночью по Чернобылю и попались полиции.