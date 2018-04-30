09:40 30 апреля 2018 0

Мопедными авто можно управлять с 16 лет Фото: microcar_club, Instagram

Назван ТОП-5 автомобилей, которыми можно управлять без прав — достаточно одного сертификата об окончании автошколы. Данная практика реализована в некоторых западных странах и в Австралии. Сдавать экзамены при этом не требуется, а водить можно уже с 16 лет.

На первом месте рейтинга модель Bellier Jade Classic. Ее скорость составляет 45 км/ч, а расход топлива на 100 км дороги равен 3,2 литров, пишет портал Car.ru. Второе место досталось машине той же компании. Модель Jade Racing оснащена некоторыми спортивными компонентами и стильными ремнями. Третье место списка занимает Belier B8. Похожий на Fiat, он оснащен двумя моторами с разными объемами и мощностью 5,4 лошадиных сил.

Согласно открытым источникам компания Bellier является старейшим в мире производителем мопедов родом из Франции. Идея создать малолитражные авто для подростков была воплощена в 1969 году.

В пятерку лучших мопедных автомобилей также попали модели компании Aixam — Minautо и Sensation. Эксперты характеризуют «Минавто» как комфортную машину с привлекательной ценой, а на Sensation можно установить электрический двигатель.