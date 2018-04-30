{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
29 апреля 2018
09:40  30 апреля 2018 0

Назван ТОП-5 авто, которыми можно управлять без прав. ФОТО

Мопедными авто можно управлять с 16 летФото: microcar_club, Instagram

Назван ТОП-5 автомобилей, которыми можно управлять без прав — достаточно одного сертификата об окончании автошколы. Данная практика реализована в некоторых западных странах и в Австралии. Сдавать экзамены при этом не требуется, а водить можно уже с 16 лет.

На первом месте рейтинга модель Bellier Jade Classic. Ее скорость составляет 45 км/ч, а расход топлива на 100 км дороги равен 3,2 литров, пишет портал Car.ru. Второе место досталось машине той же компании. Модель Jade Racing оснащена некоторыми спортивными компонентами и стильными ремнями. Третье место списка занимает Belier B8. Похожий на Fiat, он оснащен двумя моторами с разными объемами и мощностью 5,4 лошадиных сил.

Согласно открытым источникам компания Bellier является старейшим в мире производителем мопедов родом из Франции. Идея создать малолитражные авто для подростков была воплощена в 1969 году.

В пятерку лучших мопедных автомобилей также попали модели компании Aixam — Minautо и Sensation. Эксперты характеризуют «Минавто» как комфортную машину с привлекательной ценой, а на Sensation можно установить электрический двигатель.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров