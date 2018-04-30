Советские железные дороги помешают НАТО атаковать Россию

13:34 30 апреля 2018 0

Прибалтика пользуется дорогой СССР, по которой не смогут пройти европейские поезда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии представляют проблемы для перемещения войск НАТО при возникновении конфликта с Россией. Об этом говорится в докладе Института современной войны (относится к Военной академии США в Вест-Пойнте).

В документе отмечается, что железная дорога досталась Прибалтике в наследство от СССР, а в Европе другие стандарты. Европейские составы, не приспособленные к российской колее, не смогут быстро достичь границ России, пишет RT. Например, переброска войск из Германии займет как минимум двое суток. Личный состав и бронетехнику придется грузить из европейских вагонов в «российские».

Расходы по исправлению ситуации уже заложены в бюджет ЕС, но проект Rail Baltica смогут реализовать лишь к 2025 году. Американцы настаивают, чтобы единая европейская железнодорожная сеть появилась в регионе как можно скорее. В 2019 году США планируют потратить на «Европейскую инициативу сдерживания» 6,3 млрд долларов (на 1,7 млрд больше чем годом ранее).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США готовят европейские страны к применению тактического ядерного оружия против РФ. По его словам, во время учений военные планируют применение американских боеприпасов и осваивают необходимые навыки.