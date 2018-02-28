Нужно ли бояться заявления Лаврова про ядерный удар по России?

21:33 28 февраля 2018 0

Ядерный конфликт между США и Россией многим экспертам уже не кажется фантастикой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Конфронтация между Россией и США будет усиливаться, причем в обозримом будущем существует вероятность прямого военного конфликта между державами. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, отношения двух стран продолжат деградировать, в том числе из-за того, что Вашингтон намерен и дальше провоцировать Москву.

В среду, 28 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции по разоружению заявил, что США готовят европейские страны к применению тактического ядерного оружия против России. По словам главы МИД, во время учений военные планируют применение американских боеприпасов и осваивают необходимые навыки. «Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — отметил Лавров.

Заявление Сергея Лаврова напугало многих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, к заявлению Лаврова следует отнестись «максимально серьезно». «Прозвучавшие слова демонстрируют, как Россия относится в военным программам США. Можно прогнозировать, что российско-американские отношения будут переходить в плоскость столкновений на периферии — в Сирии, Ливане, Ливии, Йемене, КНДР», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что конфронтация «будет принимать самые разные формы». «Скорее всего, она будет носить характер всполохов — сегодня может рвануть в одной точке земли, завтра — в совсем другой», — предположил Брутер.

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, с уходом поколения политиков, знавших, что такое большая война, на Западе практически исчез страх перед ней.

«Безответственность западных элит вкупе с растущими аппетитами оружейных магнатов может толкнуть их на любые провокации. Не для того Запад столько лет вооружался до зубов, чтобы его военный потенциал простаивал.

И не зря из России западные медиа упорно лепят врага. Ливии, Ирака и Афганистана им уже мало. Нужна цель покрупнее. К тому же антивоенное движение в Европе и Америке крайне слабо. Общество потребления не заботит угроза полномасштабной войны», — пояснил «URA.RU» Тихонов.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в разговоре с «URA.RU» утверждает, что прозвучавшее заявление Лаврова — «пример того, как риторика „холодной войны“ быстро и, судя по всему, надолго возвращается в отношения между двумя странами».

Военные эксперты всерьез опасаются ядерного конфликта Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Заявление Лаврова — явная реакция на новую американскую ядерную доктрину и модернизацию ядерного оружия, в котором Соединенные Штаты в последнее время немного отстали от России. Согласно данным США, у России преимущество в тактическом ядерном оружии по количеству боеприпасов», — сказал собеседник агентства.

Военный обозреватель Александр Жилин утверждает, что общество готовят к тому, что тактическое ядерное оружие — это не так страшно, и при определенных условиях его можно применять. По словам эксперта, под таковым оружием понимаются снаряды локального действия с ядерной «начинкой». «Например, если Европа решит атаковать Россию, то они вполне руками Польши и Румынии могут ударить по Калининграду при помощи тактического ядерного оружия. Но все это — настоящая провокация, потому как, если такое нападение случится, то Россия будет вынуждена ответить сокрушительным ядерным ударом. Разбираться тут будет некогда, счет в такой ситуации пойдет на секунды», — пояснил Жилин.

Он также отметил, что ядерный конфликт сегодня перестает быть фантастикой: «Настораживают две вещи: во-первых, американский лидер Дональд Трамп значительно упростил процедур применения ядерного оружия, во-вторых, американцы недавно поставили новейшие виды этого вооружения на свои аэродромы в Европе».