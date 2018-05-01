Бывший постпред Красноярского края найден мертвым

Бывший руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев обнаружен мертвым в Подмосковье. Причина смерти экс-чиновника пока не известна.
Известно, что тело Латышева было обнаружено в его доме, расположенном на территории поселка «Лесные дали» в Одинцовском районе Московской области. Первым о гибели бывшего постпреда узнал его помощник. Как сообщает Life, в последние дни чиновник мог злоупотреблять алкоголем, но при этом в ближайшее время Латышев планировал отправиться на море. Причину смерти сейчас устанавливают криминалисты.
Латышев занимал должность руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ с 2014 года. В 2017 году он был уволен со своего поста.