Порошенко заявил, что нацизм был побежден украинским солдатом

Лидер Украины сделал нелогичное заявление
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул решающую роль Украины в победе над нацизмом, заявив, что именно Украина стала одним из основных плацдармов Второй мировой войны.
«По моему твердому убеждению, нацизм победил, прежде всего, украинский солдат», — это высказывание Порошенко цитирует его официальный сайт. Впрочем, следующие слова украинского президента выглядят не совсем логично: «Солдат, какой бы нации он ни был». Он также добавил, что завершение Второй мировой было бы невозможно, если бы в ней не принимали участие «миллионы солдат, солдат-украинцев», пишет Life.Ru.