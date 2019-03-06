Уральцы заработали миллионы на подделке туалетной бумаги

Челябинцы в производстве туалетной бумаги использовали чужой товарный знак Фото: Александр Елизаров © URA.RU

За производство контрафактной туалетной бумаги осудили двоих жителей Челябинска. Как заявляют в региональной прокуратуре, на незаконном бизнесе они смогли заработать более двух миллионов рублей.

Подделку «Туалетная бумага из Набережных Челнов» челябинцы производили в одном из цехов на улице 2-й Дальней. С февраля по апрель 2017 года они произвели 260 тысяч рулонов на сумму 2,37 млн рублей, пишет «Российская газета». Цех накрыли оперативники. Рабочие, как утверждают в правоохранительных органах, даже не подозревали о том, что участвуют в незаконной деятельности.

Организаторам незаконного бизнеса суд по статье 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака» назначил два года лишения свободы условно.