06 марта 2019
05 марта 2019

Уральцы заработали миллионы на подделке туалетной бумаги

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 23:13
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Клипарт. Деньги и прочее., кризис, рубль, деньги, туалетная бумага
Челябинцы в производстве туалетной бумаги использовали чужой товарный знакФото: Александр Елизаров © URA.RU

За производство контрафактной туалетной бумаги осудили двоих жителей Челябинска. Как заявляют в региональной прокуратуре, на незаконном бизнесе они смогли заработать более двух миллионов рублей.

Подделку «Туалетная бумага из Набережных Челнов» челябинцы производили в одном из цехов на улице 2-й Дальней. С февраля по апрель 2017 года они произвели 260 тысяч рулонов на сумму 2,37 млн рублей, пишет «Российская газета». Цех накрыли оперативники. Рабочие, как утверждают в правоохранительных органах, даже не подозревали о том, что участвуют в незаконной деятельности.

Организаторам незаконного бизнеса суд по статье 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака» назначил два года лишения свободы условно.

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