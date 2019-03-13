Челябинский губернатор собирает всех глав: области грозит «досрочный» паводок

Главы муниципалитетов соберутся 13 марта в правительстве Челябинской области на совещание под председательством губернатора Бориса Дубровского, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. Первым будет обсуждаться вопрос о предстоящем паводке, который в 2019 году может начаться гораздо раньше обычного.
«В этом году весна обещает придти на две недели раньше. Поэтому в угрожаемой зоне, помимо уже привычного Ашинского района, находится весь юг области. Между тем, в муниципалитетах далеко не везде все хорошо с уборкой снега, что обещает дополнительные осложнения», — сообщил источник агентства в правительстве региона. О подготовке к приближающемуся паводку доложит вице-губернатор и министр общественной безопасности области Олег Климов.
Его сменит на трибуне министр строительства Виктор Тупикин. Он будет говорить о передаче в концессию неэффективных объектов ЖКХ.
За два года на Южном Урале предполагается создать так называемые «тренинговые квартиры» для взрослеющих детей-сирот. Предполагается, что благодаря им выпускники детских-домов и интернатов освоят навыки самостоятельной жизни. Сейчас зачастую они оказываются не готовы к ней и, получив полагающееся по закону жилье, в скором времени теряют его по разным причинам. О проекте расскажет глава челябинского минсоца Татьяна Никитина.
Среди других тем совещания: переход на цифровое телевещание с 3 июня, предстоящие школьные экзамены и состояние рынка труда.