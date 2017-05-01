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Главные новости Челябинской области
15:47  01 мая 2017 0

В Челябинской области целый город уходит под воду. ФОТО

Вода размыла мост в Аше«ВК» «Аша. В курсе».

Улицы частного сектора Аши, самого западного города Челябинской области, затопило водой. Размыло мост на улице Щербакова. Жители города выкладывают фото в социальные сети.

Половодье в городе связывают с тем, что зимой в городе выпало много снега. При наступлении теплой погоды снег стал активно таять, а «ливневки» не справляются. «Приходите, будем купальный сезон открывать!», «Вообще круто вода в подполе булькает…», «Там есть труба, которая идет к реке. Из-за того что поднялась река, через эту трубу вода и пошла в сквер», «Сколько себя помню, ещё и родители рассказывали, ВСЕГДА ТАК БЫЛО ВЕСНОЙ! Вот только интернета не было, чтобы обсуждать», «Зимой каждый норовил выложить фото сосулек, теперь будут каждый день пачками выкладывать сюда фото воды?», — пишут жители на странице «ВК» «Аша. В курсе». Но режим ЧС в городе не объявлен.

В феврале на совещании у губернатора Бориса Дубровского Ашинский район был назван в числе проблемных, в части подготовки к мероприятиям, связанным с весенним паводком.

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«ВК» «Аша. В курсе».

Альбина Золотухина
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