В Челябинской области целый город уходит под воду. ФОТО

15:47 01 мая 2017 0

Вода размыла мост в Аше «ВК» «Аша. В курсе».

Улицы частного сектора Аши, самого западного города Челябинской области, затопило водой. Размыло мост на улице Щербакова. Жители города выкладывают фото в социальные сети.

Половодье в городе связывают с тем, что зимой в городе выпало много снега. При наступлении теплой погоды снег стал активно таять, а «ливневки» не справляются. «Приходите, будем купальный сезон открывать!», «Вообще круто вода в подполе булькает…», «Там есть труба, которая идет к реке. Из-за того что поднялась река, через эту трубу вода и пошла в сквер», «Сколько себя помню, ещё и родители рассказывали, ВСЕГДА ТАК БЫЛО ВЕСНОЙ! Вот только интернета не было, чтобы обсуждать», «Зимой каждый норовил выложить фото сосулек, теперь будут каждый день пачками выкладывать сюда фото воды?», — пишут жители на странице «ВК» «Аша. В курсе». Но режим ЧС в городе не объявлен.

В феврале на совещании у губернатора Бориса Дубровского Ашинский район был назван в числе проблемных, в части подготовки к мероприятиям, связанным с весенним паводком.