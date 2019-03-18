Басков объявил сбор денег для семьи Началовой. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 23:59
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Басков Николай, басков николай
Николай Басков попросил оказать материальную помощь семье Юлии НачаловойФото: ичная страница Николая Баскова в Instagram

Певец Николай Басков объявил сбор денег для семьи Юлии Началовой. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Юля для меня была очень близким и дорогим человеком. Очень много совместных программ, путешествий, концертов. Совершенно не укладывается в голове, как быстро уходят молодые, талантливые и прекрасные люди. Я хочу обратиться ко всем своим коллегам оказать помощь семье Юлии Началовой и собрать средства», — сказал Басков, прикрепив к сообщению номер банковской карты отца певицы — композитора Виктора Началова.

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Кто хочет оказать любую материальную помощь , вот Карта Сбербанка 5469380014449317 получатель Виктор Началов!!! Спасибо всем ????это единственная правильная карта , пожалуйста не реагируйте на другие мошеннические действия!!!

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

38-летняя певица скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта. По словам Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс, напоминает RT.

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