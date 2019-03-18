Певец Николай Басков объявил сбор денег для семьи Юлии Началовой. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Юля для меня была очень близким и дорогим человеком. Очень много совместных программ, путешествий, концертов. Совершенно не укладывается в голове, как быстро уходят молодые, талантливые и прекрасные люди. Я хочу обратиться ко всем своим коллегам оказать помощь семье Юлии Началовой и собрать средства», — сказал Басков, прикрепив к сообщению номер банковской карты отца певицы — композитора Виктора Началова.
38-летняя певица скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта. По словам Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс, напоминает RT.