В Польше задержан сбежавший совладелец «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский покинул Россию в 2016 году Фото: Данил Айкин © URA.RU

новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Бывший гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которая владела торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о его выдаче в Россию.

Мужчину обвиняют в даче взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК ресурс» Никите Чередниченко за незаконные действия и бездействие, в том числе при реконструкции сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Преступление якобы было совершено еще в 2013—2014 годах. В 2016-м он покинул Россию и скрылся от следствия. Некоторое время проживал в Испании.

Вишневский стал пятнадцатым фигурантом уголовного дела о нарушениях, приведших к гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ, напоминает RT.