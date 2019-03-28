Телеведущая Ксения Бородина опубликовала на странице в Instagram фотографии своих украшений. Подписчики девушки подсчитали, что общая стоимость драгоценностей равняется цене средней однокомнатной квартиры в Москве — 3,2 миллиона рублей.
Фотографию украшений Бородина выложила в ответ на вопрос поклонника о том, какую марку часов она предпочитает. Выяснилось, что телеведущая носит часы от французского бренда Cartier, а стоимость ее модели превышает 760 тысяч рублей. Также на запястье девушки находились три золотых браслета, один из которых украшен бриллиантами. Суммарно браслеты Бородиной стоят порядка 2,4 миллионов рублей, пишет StarHit.
Ранее Бородина вызвала гнев подписчиков, опубликовав «неуместный» снимок на следующий день после смерти певицы Юлии Началовой, напоминает «Утро.ру». Телеведущая выложила фотографию, на которой она позирует в купальнике, 17 марта, когда пользователи соцсетей скорбели по Началовой.