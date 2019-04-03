Охлобыстин ответил Зеленскому, который назвал его идиотом

Российский актер Иван Охлобыстин ответил шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, назвавшего его идиотом. Ранее украинский комик обозвал Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова идиотами за шуточный видеоролик, который актеры сняли в поддержку кандидатуры Зеленского на президентских выборах на Украине.
«Он (Зеленский, — прим. ред.) из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить. Никакого замысла не было», — приводит RT слова Охлобыстина. Актер также отметил, что Зеленский «неплох» и умен.
Ранее Иван Охлобыстин вместе со своим коллегой Михаилом Пореченковым опубликовали шуточный видеоролик, в котором они выпивают за победу Зеленского на выборах. Между тем украинский комик не оценил видео и назвал российских актеров «идиотами».
В данный момент Владимир Зеленский лидирует в гонке за пост президента Украины. По результатам выборов, состоявшихся 31 марта, шоумен набрал более 30% голосов украинцев. Его ближайшим оппонентом является действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали около 17% жителей страны. Второй тур выборов президента на Украине назначен на 21 апреля.