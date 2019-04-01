На Украине состоится второй тур президентских выборов

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:49
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Референдум в Мариуполе. Горящее здание Горисполкома. Украина, урна для голосования, толпа, референдум, голосование, герб украины
Никто из кандидатов не набрал большинства голосовФото: Карина Ванеш © URA.RU

На Украине официально объявлено о проведении второго тура выборов президента. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила подсчет 60 процентов бюллетеней и подтвердила, что ни один из кандидатов уже не сумеет набрать большинство голосов.

«Будет второй тур», — приводит ТАСС заявление председателя ЦИК Татьяны Слипачук. Сообщается, что никто из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре более 50 процентов голосов. Второй тур должен состояться 21 апреля.

Во втором туре голосования за победу будут бороться шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент Петр Порошенко. На данный момент, по данным ЦИК Украины, они набрали 30,2% и 16,6% голосов соответственно.

Ранее в выборном штабе действующего главы Украины Петра Порошенко призвали спокойно встретить новость о его победе во втором туре. Представители штаба попросили остальных кандидатов поддержать Порошенко.

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