Известный комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на ролик российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова в поддержку юмориста. Шоумен не оценил шуточное видео и назвал коллег из России «идиотами».
Речь идет о ролике, опубликованном на странице Охлобыстина в Instagram. На записи они вместе с Пореченковым выпивают за победу Зеленского на выборах. «Но если он выиграет…», — начинает Пореченков. «Он будет нам должен», — отрезает Охлобыстин. «Крым наш! Все наше!» — заканчивают тост артисты. Затем они выпивают, жмут руки и кричат в камеру: «Только Зеленский!».
«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — приводит газета «Украинская правда» слова Зеленского. Комик не исключил, что российские актеры могли записать подобное видео за деньги.
Выборы президента Украины проходят 31 марта. Согласно данным последних опросов, Зеленского поддерживают 26,6% граждан Украины. За других претендентов на президентский пост — Петра Порошенко и Юлию Тимошенко — свои голоса готовы отдать только по 17% украинцев. Сам Зеленский уже проголосовал.
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