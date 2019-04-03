Стало известно, когда хостелы запретят в российских многоэтажках

Закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах вступит в силу с 1 октября 2019 года. Соответствующее решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Советом Федерации РФ.
«1 октября — достаточный срок, чтобы участники рынка без потерь подготовились к введению этого закона», — приводит агентство Nation News слова первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова. Уточняется, что согласительная комиссия была создана сенаторами и депутатами Госдумы еще 21 марта. Ее заседания состоялись дважды, однако к компромиссу палаты парламента не могли прийти.
Законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах, был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта. Позднее против этого проекта проголосовали члены Совета Федерации РФ.