Стало известно, когда хостелы запретят в российских многоэтажках

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 18:28
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Решение о запрете хостелов в многоэтажках было принято согласительной комиссией Госдумы и Советом Федерации РФФото: Николай Бастриков © URA.RU

Закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах вступит в силу с 1 октября 2019 года. Соответствующее решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Советом Федерации РФ.

«1 октября — достаточный срок, чтобы участники рынка без потерь подготовились к введению этого закона», — приводит агентство Nation News слова первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова. Уточняется, что согласительная комиссия была создана сенаторами и депутатами Госдумы еще 21 марта. Ее заседания состоялись дважды, однако к компромиссу палаты парламента не могли прийти.

Законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах, был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта. Позднее против этого проекта проголосовали члены Совета Федерации РФ.

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