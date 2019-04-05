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Ревизоры Кудрина проверят Челябинскую область. Сроки

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:18
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Вручение подарков роженицам в перинатальном центре. Челябинск, роддом, перинатальный центр
Объектов проверки станет перинатальный центр в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата России проверит правительство Челябинской области на предмет эффективности использования денег Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) при возведении и текущей работе перинатального центра, сообщает на сайте ведомства. По информации источника «URA.RU», ревизоры посетят Южный Урал в первом квартале текущего года.

«Комиссия приедет в Челябинск в период с апреля по июнь включительно. К слову, аналогичная проверка перинатального центра проводилась в 2017 году. Каких-либо значимых нарушений и недочетов не нашли», — рассказал собеседник агентства в правительстве региона.

Строительство перинатальных центров производилось в 32 регионах страны по поручению Владимира Путина. В Челябинске проект был завершен осенью 2016 года.

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