Счетная палата России проверит правительство Челябинской области на предмет эффективности использования денег Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) при возведении и текущей работе перинатального центра, сообщает на сайте ведомства. По информации источника «URA.RU», ревизоры посетят Южный Урал в первом квартале текущего года.
«Комиссия приедет в Челябинск в период с апреля по июнь включительно. К слову, аналогичная проверка перинатального центра проводилась в 2017 году. Каких-либо значимых нарушений и недочетов не нашли», — рассказал собеседник агентства в правительстве региона.
Строительство перинатальных центров производилось в 32 регионах страны по поручению Владимира Путина. В Челябинске проект был завершен осенью 2016 года.