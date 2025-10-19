В Челябинск вернутся солнечные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на неделе, которая начнется 20 октября, погода будет типично осенней и переменчивой. Ожидается чередование солнечных, относительно теплых дней с прохладными и облачными периодами, возможны редкие осадки в виде дождя или даже мокрого снега, следует из прогноза «Гисметео».

«Дневные температуры будут колебаться от 5 до 10 градусов. Ночные значения будут в диапазоне от нуля до плюс 2. Ветер останется слабым или умеренным, преимущественного южного направления, без сильных порывов», — сообщили метеорологи.

Неделя обещает много солнечных дней с переменной облачностью. Осадки ожидаются в понедельник, 20 октября, а также к концу недели.

На уходящей неделе, с 13 по 19 октября, Челябинск находился под влиянием затяжных осадков и пасмурной погоды, когда дожди и мокрый снег практически не прекращались, а дневные температуры держались в пределах 2 — 8 градусов. Жителям приходилось сталкиваться с гололедицей и ухудшением видимости на дорогах.