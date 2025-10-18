«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря точному броску Ливо
«Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в концовке матча
Фото: Владислав Урванцев © URA.RU
В Челябинске завершился принципиальный матч КХЛ, в котором местный «Трактор» на своей «Арене-Трактор» со счетом 2:1 взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за игрой.
«Игра держала зрителей в напряжении до самой сирены. Сначала челябинцы вышли вперед благодаря шайбе Егора Коршкова в третьем периоде, но уфимцы почти сразу же сравняли счет усилиями защитника Евгения Кулика. Решающую шайбу за две минуты до конца матча забросил нападающий „черно-белых“ Джош Ливо», — передает корреспондент URA.RU.
Финальные секунды стали настоящим испытанием для «Трактора». Уфимцы, заменив вратаря на полевого игрока, устроили мощный штурм вшестером, однако челябинская команда выстояла и не пропустила шайбу в свои ворота.
В турнирной таблице эта победа позволяет «Трактору» (20 очков после 17 игр) закрепиться на 5-м месте в Восточной конференции. А «Салават Юлаев» (8 очков после 15 игр) остается в аутсайдерах.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
