«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря точному броску Ливо

18 октября 2025 в 18:45
«Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в концовке матча

Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

В Челябинске завершился принципиальный матч КХЛ, в котором местный «Трактор» на своей «Арене-Трактор» со счетом 2:1 взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за игрой. 

«Игра держала зрителей в напряжении до самой сирены. Сначала челябинцы вышли вперед благодаря шайбе Егора Коршкова в третьем периоде, но уфимцы почти сразу же сравняли счет усилиями защитника Евгения Кулика. Решающую шайбу за две минуты до конца матча забросил нападающий „черно-белых“ Джош Ливо», — передает корреспондент URA.RU.

Финальные секунды стали настоящим испытанием для «Трактора». Уфимцы, заменив вратаря на полевого игрока, устроили мощный штурм вшестером, однако челябинская команда выстояла и не пропустила шайбу в свои ворота.

В турнирной таблице эта победа позволяет «Трактору» (20 очков после 17 игр) закрепиться на 5-м месте в Восточной конференции. А «Салават Юлаев» (8 очков после 15 игр) остается в аутсайдерах. 

