Снимать стресс челябинцам помогут «умные» дома

Скоро «умный» дом будет успокаивать жителей Челябинской области во время стресса. Именно такую технологию тестирует сейчас местный производитель систем «Умный дом». Но «вселенная» «умных» домов стала шире. Значительную часть рутинных дел гаджеты способны взять на себя, обеспечив безопасность и снизив плату за коммуналку. Как правильно выбирать поставщика и сколько ему заплатить, URA.RU рассказали директор челябинской компании «Голос.inSmart» Алексей Усков и ведущий эксперт в области смарт-сити Олег Извеков.

Работа по дому

«Умный» дом — это, в первую очередь, безопасность. Речь идет не только о дверях и окнах, которые можно проверить дистанционно.

«Бурно развиваются предиктивные системы видеоаналитики. Если что-то нетиповое случилось в подъезде, например, пакет кто-то оставил, система автоматически сигнализирует на пульт охраны. Это позволяет не просто фиксировать инциденты, а предотвращать их», — объяснил URA.RU Олег Извеков.

Одной из самых востребованных функций «умного» дома стали системы против протечек. Собеседники информагентства обратили внимание: такие системы должны работать комплексно, во всем доме. С 2025 года многие новостройки в Челябинске и Магнитогорске стали оснащаться такими системами уже на этапе строительства.

Другими гаджетами «умного» дома стали изделия для управление светом с помощью голоса. Потребители полюбили «умные» шторы, которые открываются и закрываются по сценариям либо в зависимости от положения солнца. «Умные» розетки решили проблему невыключенного утюга. Даже забыв выдернуть его из розетки, электропитание можно перекрыть через приложение в телефоне по дороге на работу.

Усков рассказал также об умных термоголовках, которые регулируют отопление в каждой комнате автоматически. Они понижают температуру, когда владельцев нет дома, и нагревают квартиру к их приходу. В итоге человек чувствует себя комфортнее, но платит при этом меньше. Личный опыт эксперта показал, что система окупилась за два отопительных сезона.

Идеальный «умный» дом не заканчивается в периметре квартиры. Камеры, система контроля доступа во двор, которые узнают жильца и автоматически открывают калитку, когда он подходит с пакетами в руках — все это можно интегрировать в единую экосистему.

Ландшафт «умного» рынка

Создается впечатление, что производителей умных устройств — сотни. Однако если копнуть глубже, выясняется, что крупных мировых брендов всего пять или шесть. Все остальное — их суббренды, отличающиеся в основном внешним видом и логотипом. Об этом URA.RU рассказал Алексей Усков. Ключевой вопрос для российского потребителя — происхождение вендора. Эксперт предупредил: когда приобретается устройство зарубежного вендора, есть некоторые риски, связанные с возможностью отключения техники. Такие устройства почти всегда работают через зарубежные серверы: например, через Amazon или Google. В условиях санкций устройство может в один момент перестать функционировать. От отключения не застрахованы даже китайские гаджеты. Даже если серверы расположены в КНР, ответственность за их отключение лежит на американских компаниях вроде Amazon»а. С российскими производителями этот риск исключен: все данные хранятся в центрах обработки данных (ЦОДы) на территории РФ в строгом соответствии с законодательством. Среди российских на рынке имеются марки «Яндекса», «Сбера», бренд Ujin. Свою продукцию выпускает также inSmart. Обычно компании делятся на два типа: одни занимаются глубокой программной разработкой, другие — аппаратной. Часто вендоры кооперируются, чтобы предлагать рынку оптимальные решения.

Потребитель часто видит схожие по характеристикам устройства с многократной разницей в цене. Извеков объяснил это тем, что ряд компаний устанавливает низкую стоимость устройства, но выводит ключевые функции в дорогую ежемесячную подписку. Таких надо избегать.

Считать, не переплачивая

Технологии значительно удешевились. Как сказал Извеков, они стали доступными благодаря повсеместному внедрению беспроводных решений. При этом важно выбирать изделия известных брендов, которые не сгорят сразу после включения в розетку. Собеседники URA.RU назвали ценовой ориентир — три тысячи рублей за кв метр площади. Для квартиры в 70 кв метров общая стоимость не должна превысить 210 тысяч рублей за полностью «упакованное» решение. Усков добавил, что технологии стали доступны не только по цене, но и по сложности использования.

«Чтобы создать сценарии умного дома, не надо писать строчки кода, как это было пять лет назад. Часто устройства узнают друг друга. Достаточно принести домой и включить в сеть», — пояснил эксперт.

Раньше вендоры шли по пути закрытых экосистем. Сегодня поняли, что ни одна компания в мире не произведет полный спектр оборудования для «умных» дома или города. Поэтому передовые производители выбрали открытые экосистемы со стандартными протоколами связи. Не следует думать, что купив изделие одного производителя, попадешь к нему в зависимость.

Сценарий напишет робот

Специалисты призвали выбирать решения, когда вся система управления собрана в одном мобильном приложении. Если их будет много, легко запутаться, потеряв покой. Усков дополнил: при множестве отдельных приложений невозможно создать сложные сценарии. Например, нельзя объединить шлагбаум с лифтом, чтобы лифт уже ждал человека, или настроить включение кофеварки после того, как пылесос закончил уборку. Зачастую сценарии создавать вручную не надо. Так, челябинская разработка анализирует повторяющиеся действия пользователя и через одну-две недели сама предлагает автоматизировать их, создавая готовый сценарий в одно нажатие.

Частично функционал «умного» дома сохранится даже без интернета. Но будет работать лишь локально внутри помещения. Удаленно подключиться к своей квартире не получится. Дистанционный мониторинг и управление станут невозможными. Для этого потребуется строить отдельный дорогостоящий канал связи. Но беспроводные системы связи стали доминантой большинства решений. Они позволили устанавливать систему на любом этапе ремонта. Исключением стали «умные» шторы, для электропривода которых все же потребуется заложить питание на этапе отделки. Усков сказал, что если раньше проводной канал имел преимущество по надежности перед беспроводным, то теперь оно не столь существенно. Производители работают над тем, чтобы повысить надежность беспроводных решений, за которыми — будущее.

Коммунальная плата снизится

Расчеты показали, что «умные» технологии позволят сэкономить. Извеков привел усредненные данные. Автоматическое управление светом и отоплением снижает энергопотребление на 20%. Системы инженерной безопасности (протечки, сбои отопления) позволяют избежать до 90% типовых проблем. Предиктивное видеонаблюдение экономит до 25% бюджета на безопасность, что в итоге может снизить платежи жителей.

Обслуживание систем делится на две части. Софт вендоры обновляют удаленно. Аппаратная часть большого внимания также не потребует. Потребуется замена батареек, которую надо будет делать раз в два-три года. Извеков заметил: выбирая поставщика, надо учитывать, что он должен обеспечить сервис, чтобы не остаться с мешком приборов наедине. Компания должна предоставлять полноценную техподдержку, а в идеале — работать с управляющей компанией, чтобы та принимала заявки по проблемам с «умным» домом.

Дом-целитель