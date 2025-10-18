В челябинском городе к людям вышел медведь

Срочная новость Фото: © URA.RU

По челябинскому городу разгуливает медведь. Видео В городе Аше Челябинской области заметили медведя. Дикое животное видели в разных районах. Местные жители предположили, что молодая особь. Информация опубликована в местных сообществах в соцсети. «По садам около 3-й школы бегал медвежонок», - написало сообщество Аша | Vкурce в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео. На нем запечатлено бегущее по улице животное. На других кадрах, которые распространили городские паблики, видно, что медведь пробегал мимо местной автозаправочной станции рядом с улицей Фурманова. Это случилось 16 октября. Также один из пользователей прикрепил фотографии лесного обитателя, указав, что он побежал в сторону поселка Козинского. Несколькими днями ранее, 14 октября, мэрия Аши уведомила жителей о повышенной активности диких животных, в частности медведей. Людям посоветовали быть более бдительными, а в случае необходимости звонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112. «Администрация Ашинского района предупреждает жителей о повышенной активности диких животных в городской черте. За последнее время участились случаи выхода медведей в населенные пункты района», - говорится в сообщении городских властей. Как URA.RU писало ранее, в дачном поселке Миасса молодой медведь устроился на ночлег на одном из участков. По словам охотников, молодая особь недавно отделилась от матери и не представляет опасности.