Новое дело против лидера челябинской дорожной ОПГ направлено в суд

Следователи завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора ООО «УралДорСтрой»

В Челябинске завершено расследование нового уголовного дела в отношении 46-летнего директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна, который ранее был осужден за взятки сотрудникам надзорных ведомств. В этот раз лидера дорожной ОПГ обвиняют в воровстве при строительстве так называемой Путинской дороги, деньги на которую после пожара выделил президент России. Как заявили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному уголовному делу собрана существенная база.

«Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении директора ООО „УралДорСтрой“. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Собрана достаточная доказательственная база и дело будет направлено в суд», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По данным следствия, в период с 23 ноября по 28 декабря 2021 года Колозян заключил госконтракта с региональным миндором на капремонт автодороги «Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык» протяженностью 19 километров. И осуществил подмену щебеночно-песчаной смеси на более дешевый аналог, не соответствующий требованиям ГОСТа. При этом заказчику были предоставлены фиктивные документы о количестве и стоимости использованных материалов.

В результате были похищены деньги свыше 76,3 миллиона рублей. Эти средства были присвоены обвиняемым и его организацией. В целях обеспечения исполнения судебного решения по гражданскому иску следователем наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемого им юрлица на сумму более 78 миллионов рублей.

В декабре 2023 года сотрудники ФСБ задержали генерального директора крупной подрядной организации ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. По данным правоохранительных органов, его подозревают в передаче денежных средств сотрудникам надзорных структур с целью получения лояльного отношения к нарушениям, допущенным при ремонте автомобильных дорог.