Челябинцев предупредили о гололеде
Из-за резких изменений погоды в Челябинске возможен гололед
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске из-за резких изменений погоды возможен гололед. Об этом предупредила Единая диспетчерская служба.
«Уважаемые челябинцы! В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны», — говорится в сообщении в telegram-канала «ЕДДС-112 Челябинск».
По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может колебаться около нуля градусов, что способствует образованию льда на проезжей части и пешеходных зонах. Особенно опасными могут стать утренние и вечерние часы, когда вероятность гололеда максимальна.
В связи с этим Управление Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендует автомобилистам соблюдать повышенную осторожность. Во время движения на автомобиле рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Днем ранее, 17 октября, в Челябинске прошел снегопад. Синоптики пообещали, что зимние осадки будут идти в выходные, 18 и 19 октября.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!