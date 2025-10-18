Челябинцев предупредили о гололеде

Из-за резких изменений погоды в Челябинске возможен гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за резких изменений погоды возможен гололед. Об этом предупредила Единая диспетчерская служба.

«Уважаемые челябинцы! В связи с изменениями погодных условий, возможны гололедные явления. Будьте бдительны», — говорится в сообщении в telegram-канала «ЕДДС-112 Челябинск».

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может колебаться около нуля градусов, что способствует образованию льда на проезжей части и пешеходных зонах. Особенно опасными могут стать утренние и вечерние часы, когда вероятность гололеда максимальна.

В связи с этим Управление Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендует автомобилистам соблюдать повышенную осторожность. Во время движения на автомобиле рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать скоростной режим и дистанцию.