Челябинскую трассу накрыл плотный туман
18 октября 2025 в 23:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На трассе М-5 "Урал" наблюдается плотный туман. Он сильно снижает видимость на дороге. Об этом рассказали подписчики сообщества автолюбителей. "Перевал от Бакала в сторону Челябинска - плотный туман. Один в один как и на Уреньге", - предупредила подписчица telegram-канала "Трасса М5 Уфа - Челябинск". Пользователь прикрепила видео, подтверждающее плохую видимость. Еще один автолюбитель уточнил, что похожая ситуация наблюдается в районе города Сима.
