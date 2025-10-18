Челябинскую трассу накрыл плотный туман

Срочная новость Фото: © URA.RU

На трассе М-5 "Урал" наблюдается плотный туман. Он сильно снижает видимость на дороге. Об этом рассказали подписчики сообщества автолюбителей. "Перевал от Бакала в сторону Челябинска - плотный туман. Один в один как и на Уреньге", - предупредила подписчица telegram-канала "Трасса М5 Уфа - Челябинск". Пользователь прикрепила видео, подтверждающее плохую видимость. Еще один автолюбитель уточнил, что похожая ситуация наблюдается в районе города Сима.