В ВКС отметили, что пуск прошел в штатном режиме Фото: Роскосмос

При старте с космодрома Плесецк в ракету-носитель «Союз-2.1б» ударила молния. Несмотря на это, по словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, пуск ракеты прошел спокойно.

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — цитирует Нестечука ТАСС. Он добавил, что разряд молнии ударил в ракету при ее отрыве от стартового стола.

По предварительным данным, удар молнии пришелся на головной обтекатель «Союза-2.1б» и в третью ступень ракеты-носителя. Однако спутник вышел на орбиту без задержек. Видео инцидента опубликовал телеканал ТВЦ .

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М прошел сегодня утром на космодроме Плесецк, напоминает RT. Это первый пуск ракеты-носителя в этом году.