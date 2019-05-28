Главный мясник России удивился идее Титова легализовать в ресторанах мясо с кровью

Все мясо, подаваемое в ресторанах, прожаривается качественно и имеет несколько видов прожарки, заявил «URA.RU» руководитель исполнительного комитета национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, комментируя предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова официально разрешить российским ресторанам подавать мясо с кровью. С подобной просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
«В этом смысле мне не совсем понятно это обращение. В настоящее время в ресторанах спокойно подают мясо с кровью. При заказе говядины вас спрашивают, какой уровень прожарки: Rare — практически сырое, Medium Rare — средней прожарки, и Medium — хорошо прожаренное», — указал он. Юшин добавил, что по сути мясо с кровью таковым не является, это просто сок.
«Разумеется, мясо никто не подает недожаренным или недоваренным. Это опасно. Единственным мясом, которое называют мясом с кровью, называется говядина. Но крови там нету. Это мясной сок, просто принято так говорить из-за его цвета, потому что он красный», — пояснил эксперт.
«Поэтому я не очень понимаю, о чем идет речь. Я не знаю, есть ли такие ограничения, по крайней мере я о них не слышал. Но я не вижу, чтобы что-то мешало рестораторам подавать пресловутое мясо с кровью», — сказал Юшин.
Ранее Титов в своем докладе, представленном Путину, предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки прожарки Rare, Medium Rare и Medium. В настоящее время это, по его словам, не допускается санитарными нормами для общепита. Регламент, указал омбудсмен, и так обязывает бизнесменов иметь ветеринарное свидетельство, гарантирующее безопасность продуктов. В связи с чем эти требования целесообразно исключить.