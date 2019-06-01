Полиция ликвидировала стрелка Фото: unsplash.com

Госслужащий открыл стрельбу в здании муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич. По предварительным данным, 11 человек погибли, еще шесть получили ранения.

По словам главы местной полиции Джима Сервера, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда к месту происшествия приехала полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был убит, пишет РИА «Новости». Состояние пострадавших, среди которых оказался один полицейский, пока не разглашаются.

Между тем, РБК со ссылкой на телеканал WTKR сообщил, что стрелявший был местным «недовольным» госслужащим. В здании центра расположены управление строительства города и департамент коммунального хозяйства. «Это самый печальный день в истории Вирджинии-Бич», — приводит RT слова мэра города.